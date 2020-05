Per tornare sulla Luna si passa da corso Marche: Thales Alenia Space scelta nel team per la Nasa

Se e quando l'uomo tornerà ad appoggiare il suoi piedi sulla Luna, un po' di merito sarà anche torinese. In particolare, di Thales Alenia Space , scelta come partner da Dynetics per fare parte del consorzio industriale che lavorerà allo sviluppo del Sistema di Atterraggio Umano della Nasa, finalizzato appunto a riportare l'essere umano sul nostro satellite "naturale".

Un grande risultato per l'azienda che ha i suoi laboratori in corso Marche, quasi al confine con Collegno, dove batte il cuore del distretto aerospaziale torinese. Il consorzio internazionale guidato da Dynetics è uno dei team scelti dall’agenzia spaziale statunitense Nasa per competere nella fase iniziale di design e sviluppo del Lander, sino alla Preliminary Design Review (PDR).

“Siamo orgogliosi e onorati di essere al fianco di Dynetics in questo momento decisivo per le missioni spaziali che ci riporteranno ad orbitare ed operare sulla Luna - ha commentato Massimo Claudio Comparini, ceo di Thales Alenia Space Italia e Senior Executive Vice President del Dominio di Osservazione, Esplorazione e Navigazione in Thales Alenia Space -. Questa missione, tra le più ardue e sfidanti mai previste, sarà in grado di trasmettere nuovamente l’intensità delle emozioni vissute dalle generazioni passate nella esplorazione della Luna. I requisiti tecnici e la pianificazione definiti da NASA necessitano del miglior know how e della più sofisticata capacità industriale, Thales Alenia Space ha il privilegio di contribuire a questa grande avventura. Thales Alenia Space, contribuendo a rendere reali le ambizioni dell’Agenzia Spaziale Italiana e delle principali agenzie spaziali internazionali, è stata da sempre pioniere dell’esplorazione spaziale e metterà in pratica i suoi oltre 40 anni di esperienza sul campo per sostenere e accompagnare in sicurezza la prima donna e il prossimo uomo a camminare sul terreno lunare”.