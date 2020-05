Aurora: maxi-rissa in Corso Giulio Cesare, dieci persone fermate

Maxi-rissa, oggi pomeriggio, nel quartiere Aurora. Da quanto si apprende dalla Questura la lite avrebbe coinvolto diverse decine di persone, appartenenti a due gruppi distinti e sarebbe nata dal furto di una bicicletta. Sul posto sono intervenute dieci volanti della polizia, che hanno riportato la situazione alla normalità: dieci anche i fermati, per alcuni di loro scatterà l'arresto, mentre gli altri saranno denunciati. Il tutto è avvenuto al termine di una giornata particolarmente “movimentata” sul fronte dell'ordine pubblico, con 14 arresti per rapina e spaccio.

"Per quanto ci riguarda - commenta l'assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca - situazioni simili sono inaccettabili e rischiano di compromettere i mesi di sacrifici e chiusure delle attività che abbiamo dovuto subire, non possiamo che ringraziare le Forze dell’Ordine intervenute sul posto”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri: “Siamo ancora in Fase 1 – commenta - ma oggi pomeriggio si è scatenata una rissa in corso Giulio Cesare, all'altezza di via Bra, per non ben precisati motivi. Sono intervenute una decina di volanti della polizia ma è inqualificabile che in Aurora possano succedere queste situazioni, ed è la terza volta negli ultimi quindici giorni. Chiediamo dei presidi fissi delle forze dell'ordine”.

"Inaccettabile – aggiunge la capo-gruppo di Fratelli d'Italia alla 7 Patrizia Alessi - che anche oggi in Corso Giulio Cesare, nel solito tratto, sia successo tutto ciò: questo è il risultato di troppi anni di lassismo e di non avere avuto la volontà politica di dire basta”.