Nichelino, la cagnolina 'irraggiungibile' si è fatta prendere. Dopo aver dato alla luce quattro cuccioli

La cagnolina che da settimane non si riusciva a prendere, si è 'consegnata'. Dopo aver dato alla luce quattro bellissimi cuccioli. Il lieto fine della storia è stato raccontato dall'Assessore alla Tutela Animali del Comune di Nichelino Fiodor Verzola.

"Dopo oltre due mesi, infine si è lasciata prendere. Abbiamo perso il fiato rincorrendola in un terreno sconfinato che va da via Debouchè alla tangenziale nord. Decine di persone unite dalla volontà di salvarle la vita per donarle un futuro migliore. Alla fine, dopo tanta fatica, possiamo finalmente raccontare la storia della cagnolina incinta che da oltre due mesi sfuggiva a ogni nostro tentativo di avvicinamento".

"La sorpresa è che questa bellissima cagnolina ci ha regalato quattro meravigliosi cuccioli, che presto saranno disponibili per l’affido", ha aggiunto Verzola, che poi ha ringraziato tutti coloro che si erano spesi in questo periodo, in primis i tanti volontari e Simone, colui che ha scoperto il luogo in cui sono stati fatti nascere i piccoli. Oltre all'Associazione Animalista e di interesse pubblico, che ha permesso di salvare tutta la famiglia a quattro zampe.

"Passato il periodo di svezzamento i cuccioli saranno disponibili per le adozioni, previa valutazione da parte dell’Enpa di Chieri". E, a quel punto, c'è da credere partirà una autentica corsa all'affido.