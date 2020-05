Auto contro moto a Rivalta: un uomo portato al Cto con l'elisoccorso. Incidente anche a Rivoli

Incidente tra un'automobile e una motocicletta, pochi minuti fa, nella zona di Rivalta. In particolare, lungo strada del Dojrone, strada provinciale 75.



A riportare le conseguenze peggiori è stato il motociclista, un uomo che è stato soccorso e portato dall'elisoccorso del 118 al Cto. La donna che si trovava al volante della vettura, invece, è stata portata per i controlli del caso all'ospedale San Luigi, ma non desta particolari preoccupazioni.



Invece, in tangenziale all'altezza di Rivoli, una vettura si è ribaltata mentre stava percorrendo una strada che, con la fase 2, ha ripreso a popolarsi di automobili. Le sue condizioni non sono preoccupanti, ma il giovane che era al volante è stato portato all'ospedale di Rivoli.