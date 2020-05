Chiude il presidio di piazza d'Armi, clochard in sit-in davanti al Comune di Torino: "Non sappiamo dove andare"

Protesta davanti al Comune di Torino contro la chiusura del presidio per l’emergenza freddo di piazza d’Armi. Questa mattina una ventina di persone si sono radunate in piazza Palazzo di Città, dopo che da oggi è stato chiuso il campo di accoglienza per i senza fissa dimora. I clochard in sit-in, in particolare, hanno denunciato la mancanza di spazi adeguati dove andare, considerata l’emergenza sanitaria Coronavirus.

“Il presidio di piazza d’Armi – ha chiarito il vicesindaco Sonia Schellino in consiglio comunale, rispondendo alla richiesta di comunicazioni urgenti del consigliere del Pd Mimmo Carretta – doveva chiudere lo scorso 31 marzo, ma è stato tenuto eccezionalmente in funzione fino a stamattina, come deciso dal Comitato per l’Ordine Pubblico e Sicurezza. Non solo è stata prorogata di un mese l'attività di l'accoglienza, ma la stessa è stata migliorata con la fornitura del pasto serale agli ospiti”. “Quotidianamente – ha precisato l’assessore ai servizi sociali – erano ospitate novanta persone di etnia diversa, tra cui persone senza fissa dimora, stranieri… A presidio c’erano quindici agenti di Polizia Municipale, che hanno operato per garantire sicurezza e evitare assembramenti”.

“Ora che siamo nella Fase 2 le persone che erano in piazza d’Armi possono fare richiesta di inserimento nei dormitori normali, che durante l'emergenza sono stati potenziati con posti in più, anche per garantire il distanziamento necessario” ha concluso Schellino.