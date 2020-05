Come scegliere le migliori tecnologie per una cucina funzionale?

La tua cucina è invecchiata nel corso degli anni? Modifiche semplici, rapide ed economiche sono sufficienti per aggiornarla e per renderla di nuovo bella e alla moda! Opta per un restyling, dal lavello al rubinetto, dal piano di lavoro agli accessori, dagli elettrodomestici alle luci e così via. Ecco alcuni consigli per rinnovare la cucina ... senza andare fuori budget! In una cucina attrezzata, molti elementi sono importanti. Che si tratti dei frontali della cucina o persino delle maniglie, ognuno definisce lo stile generale dell'ambiente. Elemento chiave in cucina, il piano di lavoro deve coniugare praticità e design. Dal legno al laminato attraverso la pietra naturale o l'acciaio inossidabile, senza dimenticare i nuovi materiali esclusivi specifici di alcuni produttori, il piano di lavoro partecipa pienamente all'atmosfera decorativa della cucina e gioca un ruolo cruciale: su di esso prepari i tuoi pasti, metti le tue padelle, lasci lì il tuo robot ... Deve essere soprattutto funzionale resistendo a urti, umidità e resistenza al calore ma anche facile da pulire. Un altro degli elementi che non deve essere trascurato è il lavello. Infatti non c'è cucina senza lavello e naturalmente il suo inseparabile compagno, il rubinetto. Insieme, ti semplificano la vita, partecipando all'arredamento, combinando sempre più estetica e funzionalità.

La sua scelta dipende dallo stile della tua cucina. I lavelli da cucina più venduti sono realizzati in acciaio inossidabile. Molte risorse spiegano il loro successo: buona igiene, flessibilità e leggerezza, solidità, ampia gamma di prezzi, stili e forme diversificate, design apprezzato nella fascia alta. Tra i più funzionali ci sono i lavelli in acciaio della Grohe che per tipologia di installazione e design sono anche i più richiesti. Non mancano i modelli anche in materiale composito che si abbinano bene a qualsiasi piano di lavoro. Con o senza doccia, in cromo, acciaio spazzolato, ottone o addirittura acciaio inossidabile, il miscelatore da cucina semplifica la vita di tutti i giorni senza dimenticare la parte decorativa. Il miscelatore a leva singola e il suo esclusivo controller per flusso e temperatura è molto facile da gestire e risulta essere più efficiente in termini di energia e acqua rispetto a un rubinetto tradizionale. Il becco deve essere abbastanza alto da riempire facilmente i bacini più grandi. Ma se lo preferisci basso, sceglilo dotato di una doccetta estraibile, con un tubo flessibile lungo almeno 60-70 cm per poter raggiungere l'intera superficie del lavello. Anche in questo caso l'azienda Grohe è dotata di un'ampia gamma di miscelatori da cucina pratici, di design e di facile installazione. Gli accessori da cucina rappresentano un valido aiuto in cucina: mescolano, tritano, cucinano, friggono, cuociono al vapore e molto altro ancora. Questi utensili corrispondono ai nostri desideri culinari come ai nostri stili di vita e, inoltre, non mancano di stile! Micro-robot multifunzionali, pasticceri ultra-compatti, mini-teiere, tostapane concentrati, macchine per caffè espresso ... I piccoli elettrodomestici concentrano la loro tecnologia anche in piccole aree di cucine moderne su misura e non solo. Anche gli elettrodomestici più grandi hanno una presenza determinante in cucina. Dal frigorifero in acciaio inossidabile si passa alla cappa dal design innovativo, si prosegue dai piani di cottura a gas, elettrici o a induzione ai forni statici, ventilati e a microonde. La luce è un altro degli elementi chiave di un ambiente da vivere tutti i giorni. E poiché la cucina deve essere tanto funzionale quanto conviviale, la sua illuminazione è doppiamente importante. Spot, lampade a sospensione, lampadine uniscono la tua cucina per renderla il più piacevole possibile.