Circoscrizione 4, le idee del Movimento 5 Stelle per prevenire gli arresti cardiaci

In un periodo di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo durante la pandemia di coronavirus, tutelare la salute a 360 gradi è ancora più importante: a proposito, la Circoscrizione 4 ha approvato, nell'ultimo Consiglio, una mozione presentata dal Movimento 5 Stelle per prevenire i decessi da arresto cardio-circolatorio grazie alla tempestività di intervento.

Nel documento, che ha avuto come primo firmatario il capogruppo Federico Varacalli, si propone l'individuazione di tutti i defibrillatori pubblici presenti sul territorio con la conseguente creazione di una mappa interattiva da pubblicare sui siti web della Circoscrizione e della Città di Torino (e la creazione di un'area informativa all'interno degli stessi, ndr), la sensibilizzazione della cittadinanza sull'utilizzo degli stessi come strumento salvavita e l'invito alla segnalazione rivolto ad associazioni, enti e altre organizzazioni che hanno provveduto privatamente ad installarne uno.

A spiegare le ragioni della mozione è lo stesso Varacalli: “Con il covid-19 – ha commentato – le morti per problemi cardiaci sono aumentate notevolmente, sia per la paura di andare in ospedale sia per lo scarso spostamento di persone sul territorio. La creazione di un portale dedicato ai defibrillatori e la sensibilizzazione dei privati che, pur avendoli in casa, non li hanno segnalati potrebbero aiutare moltissimo”.