Coronavirus, a Nichelino consegnati 300 chili di cibo solidale

In tempi di coronavirus, di difficoltà per alcune persone di mettere assieme il pranzo con la cena, la solidarietà diventa fondamentale. E così a Nichelino il circolo Primo Maggio si è reso protagonista della consegna di 300 chili di cibo raccolto grazie alla colletta alimentare.

Destinataria dell'iniziativa l'Associazione Abraham, che si occupa di aiutare le persone più fragili e gli anziani in difficoltà. La colletta alimentare continuerà ogni lunedì e mercoledì (dalle 17 alle 19) e il sabato (dalle 10 alle 12) presso via s. Francesco a Nichelino.

La solidarietà è in circolo grazie ai tanti volontari che animano iniziative come questa e come quella intitolata "Chi non può prenda, chi può metta", la cassetta solidale cui aderisce l'Associazione culturale nichelinese Idea. La cassetta con beni di prima necessità è a disposizione di tutti: chi ha difficoltà a fare la spesa potrà servirsi dei beni che si trovano al suo interno. Chi, invece, é più fortunato, può lasciare ciò che vuole e contribuire a fare del bene.

La cassetta si trova a Nichelino, in via Torino 98: eventuali eccedenze saranno donate alla Protezione Civile. Questa iniziativa e quella del circolo Primo Maggio fanno parte della raccolta alimentare indetta dal Coordinamento Comunale delle Associazioni Caritative della Città di Nichelino.