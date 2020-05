Moncalieri, 850 presenze nel primo giorno di riapertura dei cimiteri

Ieri, mercoledì 6 maggio, nel primo giorno di riapertura dei due cimiteri cittadini, a Moncalieri 850 persone si sono recate a salutare i propri cari.

Nonostante la grande affluenza (720 cittadini al cimitero di strada Torino, 130 a Revigliasco) tutto si è svolto regolarmente. "Ringrazio per questo gli straordinari Volontari della Protezione Civile e i Volontari per Moncalieri Avanti, Insieme", ha detto il sindaco Paolo Montagna.

"Ma fatemi ringraziare, uno per uno, le persone che hanno effettuato l’accesso. Come accaduto con le “prime volte” nei mercati cittadini, questo dimostra che è possibile vivere questa “nuova normalità”, rispettando le regole e garantendo la sicurezza di tutti", ha aggiunto il primo cittadino.

Ovviamente, per entrare nei cimiteri di Moncalieri (come in qualsiasi camposanto del Piemonte) è necessario indossare la mascherina. "Ci siamo attrezzati a fornirle a chi ne fosse sprovvisto, ma deve trattarsi dell’eccezione e non della regola", ha ricordato il sindaco Montagna, "perché si rischia di lasciare qualcuno senza, con l’impossibilità di accedere".