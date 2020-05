Il 2 giugno Torino riapre i musei: lo annuncia l'assessora Leon

I musei di Torino si preparano a riaprire il prossimo 2 giugno. Lo ha annunciato l'assessora alla Cultura di Torino, Francesca Leon, che stamattina ha tenuto una riunione telefonica con tutti gli enti museali della città.

Le modalità di apertura dei musei "seguiranno le necessarie disposizioni per il distanziamento con entrate contingentate e le sanificazioni secondo la normativa prevista". Alcuni musei potranno aprire in via sperimentale già il 18 maggio - se il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lo permetterà – in modo da testare le procedure e verificare i flussi.

"Dall'inizio dell'emergenza – afferma Leon - l'Assessorato alla Cultura ha costantemente dialogato con i nostri Musei per accompagnare scelte e riflessioni che man mano sono emerse; la videocall di questa mattina ha coinvolto nuovamente tutti i Musei cittadini per parlare della ripartenza. C'è un bel clima di collaborazione e di confronto costruttivo che mi auguro non vada perduto e ci guidi verso le prossime fasi".