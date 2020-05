Cerchi un fabbro durante la quarantena?

Nonostante il mondo sembri essersi fermato, chiuso dentro le mura domestiche e in attesa che la scienza ci metta al sicuro, molte libere professioni e non hanno proseguito, più o meno normalmente, la loro vita lavorativa. Tra queste ci sono quelle dei servizi alla persona di tipo tradizionale come il fabbro, l’idraulico e i tecnici in generale. A chi rivolgersi? Se devi fare lavori di riparazione su metalli trova un fabbro su fabbrotorino365.it e scegli il tipo di servizio che più si addice alle tue esigenze. Difatti può capitare, soprattutto in quarantena, che alcuni oggetti di uso quotidiano possano rompersi e, se si tratta di metalli, è meglio chiamare un professionista.

Per quali lavori puoi chiamare un fabbro?

Il fabbro si occupa di lavori di forgiatura, trazione, piegatura e punzonatura lavorando a caldo i metalli con utensili professionali specifici. Con queste lavorazioni può creare e riparare qualsiasi oggetto in metallo come cancelli, inferriate, ringhiere, scale, serrature, lampadari ma anche mobili, sculture e altri elementi d’arredo. Inoltre il fabbro è specializzato in riparazioni di utensili in ferro e acciaio di veiocli, macchinari, attrezzature agricole e arnesi da lavoro come chiodi e viti. Il fabbro, quindi, è un vero e proprio artigiano DOC, quasi un artista dato che è in grado di creare progetti autonomi grazie ai disegni tecnici forniti dal cliente. Potrai affidarti a lui per la scelta della tipologia di metallo più adatta e per selezionare le tecniche di lavorazione, i macchinari e gli strumenti idonei.

Una professione, tante specializzazioni

Solitamente il suo lavoro consiste nel montaggio e nella posa in opera di tantissimi oggetti oltre a fornire consigli professionali ai suoi clienti per la manutenzione di quanto realizzato. Il fabbro è una figura fondamentale anche in campo edilizio ed è spesso chiamato a dare il suo contributo nei cantieri con i ruoli di carpentiere metallico o lattoniere. Più tradizionalmente ricopre anche la figura di maniscalco, ovvero la figura specializzata nella ferratura degli zoccoli di cavallo o, ancora, essere preposto a saldature e fresature in stabilimenti e impianti industriali. Come vedi il fabbro occupa un ruolo di grande rilievo sia per le persone singole che per le realtà più complesse come cantiere e industria. Opera in campo professionale specialistico, artigianale e artistico e ogni professionista ha una sua particolare vocazione. Sono reperibili in officine specializzate o nei negozi di ferramenta ma sono presenti nelle officine meccaniche e metalmeccaniche così come anche nelle imprese edili.

Scegli sempre il professionista giusto

Si tratta di un mestiere impegnativo e potenzialmente pericoloso che oggi sembra esser andato quasi in disuso anche se non è affatto così, vista l’importanza che ricopre nella nostra quotidianità. Affidarsi ad un fabbro specializzato significa dare fiducia ad un esperto di metalli competente che svolge manualmente lavori delicati e precisi ed è la scelta migliore per la propria casa, soprattutto se ci sono riparazioni particolari da fare come un letto in ferro battuto o l’inferriata di una scala domestica. Meglio evitare di procedere da soli se non si è esperti vista la delicatezza e la pericolosità dei materiali da manipolare. Dopotutto il professionista raggiungerà l’abitazione rispettando le norme di igiene e quelle ministeriali per cui non c’è motivo di temere a riguardo.

