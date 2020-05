Anche Prima Industrie fa i conti con il Coronavirus: numeri in calo per il primo trimestre 2020

L’andamento del primo trimestre dell’anno è stato pesantemente influenzato dal diffondersi della pandemia di Covid-19 che, come è noto, partendo dalla Cina già a gennaio 2020, è dilagata velocemente in tutto il mondo. Un effetto che si rispecchia anche nei numeri di Prima Industrie per quanto riguarda la prima trimestrale del 2020.

"L’emergenza sanitaria che ne è derivata, oltre ai drammatici costi in termini sociali ed umani, sta anche causando una contrazione senza precedenti dell’attività economica mondiale, causando fortissime incertezze anche sull’outlook dei prossimi mesi", si legge in una nota ufficiale diffusa dall'azienda. "Il settore dei beni di investimento in cui il Gruppo opera è derivativo rispetto all’andamento macroeconomico e pertanto risulta penalizzato in maniera ancora più significativa".

"Le misure restrittive e di contenimento dell’epidemia (lockdown) hanno causato ovunque una frenata molto forte del mercato delle macchine utensili che già era entrato in una fase di rallentamento da oltre 12 mesi. In particolare il Gruppo è stato penalizzato, oltre che dalla chiusura degli stabilimenti produttivi in Italia e Cina (e solo parzialmente negli Stati Uniti), dalle limitazioni agli spostamenti ed ai viaggi, che hanno influenzato negativamente in particolare le installazioni di nuove macchine presso clienti e le attività di assistenza e manutenzione post-vendita, generando un significativo rallentamento dei ricavi".



Le cifre dicono che nei primi tre mesi dell'anno il fatturato consolidato è calato del 23,7%, così come in discesa sono stati il risultato netto e l'acquisizione di ordini in portafoglio.

Nonostante ciò il Gruppo, che ha messo in atto tutti i protocolli e le misure necessarie alla tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti, sospendendo le attività produttive ove richiesto, rafforzando i protocolli di igiene e sicurezza e incentivando il più possibile il lavoro a distanza, è riuscito a mantenere una redditività operativa lorda (Ebitda) pari a oltre il 4% del fatturato nel primo trimestre. Ciò anche grazie ai risultati derivanti dalle prime misure di contenimento costi già avviate a partire dalla fine del 2019 e che proseguiranno nel corso dell’esercizio.