Fase 2, Fregolent: "Caos Tpl a Torino ma Regione e Comune danno la colpa ai cittadini"

"Non possiamo prendercela con i cittadini che per tornare a lavoro o per svolgere attività essenziali sono costretti ad utilizzare in massa i mezzi pubblici. Era ampiamente prevedibile che anche a Torino, come in tutta Italia, la Fase 2 avrebbe comportato problemi per il tpl in sicurezza e creato situazioni in cui sarebbe stato difficile garantire il distanziamento sociale". A denunciarlo è la deputata di Italia Viva Silvia Fregolent, che così commenta le criticità emerse in questi primi giorni di ritorno alla normalità.

"Appendino e Cirio avrebbero dovuto predisporre, per tempo, un servizio di trasporto pubblico efficace ampliando la frequenza degli autobus o potenziando alcune linee strategiche. Ancora una volta però a Torino ed in Piemonte le responsabilità della ripartenza in sicurezza vengono scaricate sui cittadini".