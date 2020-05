Incendio in un'abitazione a Lanzo, 70enne salvato da Carabinieri fuori servizio

Pensionato bloccato nella propria abitazione da un incendio, salvato da Carabinieri fuori servizio. E' accaduto nella tarda serata di ieri a Lanzo Torinese, dove -per cause ancora in via di accertamento - è divampato un rogo nella cucina della casa.

All'interno era intrappolato un 70enne, che è stato soccorso e salvato da quattro militari della locale stazione, al momento non in servizio. L'anziano è stato trasportato all'ospedale di zona dopo essere rimasto intossicato dai fumi, ma non è in pericolo di vita. L'immobile è agibile.