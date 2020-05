Fase 2, Torino lavora per reintrodurre i banchi extra-alimentari nei mercati

Il Comune di Torino al lavoro per reintrodurre, non appena sarà possibile, gli ambulanti extra-alimentari nei mercati. La notizia è stata data questa mattina dall’assessore Alberto Sacco, durante la commissione sulla Fase 2 del commercio a Torino.

Al momento nelle aree mercatali sono ammessi solo i banchi che vendono frutta, verdura, carne, pesce, formaggio, pane,….La Regione Piemonte – rispetto a quanto previsto dal Governo nelle misure di contrasto al Coronavirus – ha messo paletti più rigidi, chiedendo appunto di recintare le aree di vendita e contingentare gli ingressi con controlli. Regole che se fossero confermate per la reintroduzione dei banchi di vestiti, scarpe ed altri generi non alimentari, richiederebbero un grande sforzo organizzativo.

Per questo il Comune di Torino, da diversi giorni, sta lavorando sulla Fase 2 dei mercati cittadini. “Per noi – spiega Sacco – è fondamentale reintrodurre gli operatori extra-alimentari”.

Gli uffici hanno quindi effettuato già dei sopralluoghi, per riprogettare gli spazi. Per i mercati più aperti e larghi, come corso Brunelleschi e corso Cincinnato, la reintroduzione delle altre tipologie di ambulanti con misure “rigide” non dovrebbe creare particolari problemi. Più complessa la situazione su corso Svizzera, corso Racconigi e piazza Bengasi.