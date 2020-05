Torino, i senzatetto davanti al Comune di Torino alzano la voce: “Senza soluzioni non ce ne andiamo da qui”

Dopo una settimana di presidio davanti alla sede del Comune di Torino, non accenna a placarsi la protesta dei senzatetto costretti a lasciare Piazza D'Armi dopo la chiusura del dormitorio per l'emergenza freddo. Sotto i portici del centro, le tende e i rifugi di fortuna continuano ad aumentare: “Chiediamo soluzioni: fino a quando non ci verrà assegnato un posto dove stare – dice uno degli occupanti – non ci muoveremo da qui, fortunatamente i volontari ci stanno portando cibo, tende e abbigliamento”.

Insieme alla solidarietà arrivata da più parti, gli occupanti hanno ricevuto supporto da parte dell'avvocato Gianluca Vitale, membro di Legal Team Italia e di ASGI Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione: “Questa situazione - commenta – è stata creata dall'amministrazione comunale nonostante la normativa raccomandasse, essendo ancora in una fase di emergenza sanitaria, di non chiudere le strutture di accoglienza. Piazza D'Armi non era una soluzione ideale ma, oltre ai pasti, avrebbe fornito un tetto sopra la testa”.

Secondo Vitale, oltre all'immobilismo si aggiungerebbe una violazione della normativa da parte del Comune: “I decreti – aggiunge – prevedono la possibilità di requisire strutture alberghiere o di utilizzare le strutture di accoglienza destinate agli ex Sprar indipendentemente dallo status delle persone: in questo caso, il Comune è venuto meno ai propri obblighi; se non verrà fatto nulla prenderemo provvedimenti nelle sedi opportune, cercando di attivare anche strutture sovranazionali”.

Palazzo Civico viene anche accusato di essere rimasto, di fatto, “sordo” agli appelli arrivati da più parti: “Né la sindaca Appendino – conclude – né la vice-sindaca e assessora al welfare Schellino hanno mai risposto alle nostre mail: a una signora incinta, ieri sera, è stata trovata una soluzione solamente grazie all'intervento di prefettura e questura, altrimenti sarebbe rimasta in piazza”.