Latte, Coldiretti: "Basta a ulteriori ribassi dei prezzi per gli allevatori"

E’ stato sotto gli occhi tutti quanto il comparto alimentare sia stato letteralmente preso d’assalto per paura di rimanere senza cibo, soprattutto all’inizio della pandemia, e tra i vari prodotti venduti rientrano anche quelli lattiero-caseari. Il Piemonte è tra le prime regioni, a livello nazionale, per la produzione di latte con 10 milioni di quintali annui, circa 2000 aziende produttrici tra le più professionali al mondo e 51 specialità di formaggi.

“Sta venendo meno – denunciano Moncalvo e Rivarossa – quel patto tra gli attori della filiera latte che avrebbe dovuto garantire per almeno tre mesi, da aprile a giugno, le stesse condizioni economiche della scorsa stagione. Chiediamo, inoltre, che la Regione, mantenendo l’impegno che proprio l’assessore Protopapa aveva assunto durante l’ultimo Tavolo sulla questione latte del 31 marzo scorso, renda pubblici i dati che ha ottenuto delle importazioni dall’estero e convochi nuovamente le parti per un’analisi approfondita. Continuiamo a ribadire che serve, oggi più che mai, un atto di responsabilità da parte di tutti gli attori della filiera per mettere in pratica ancora di più un’azione concreta a sostegno e a difesa di tutto il comparto lattiero-caseario piemontese. Coldiretti – concludono – ha fin da subito attivato, contro qualsiasi speculazione, una casella di posta sos.speculatoricoronavirus@coldiretti.it dove raccogliere le segnalazioni sulla base delle quali agire anche a livello giudiziario e per questo continuiamo a monitorare la situazione”.