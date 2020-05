Coronavirus, Frediani-Bertola (M5S): "Terapie anti-Covid non hanno simboli di partito"

"Le terapie anti Covid non hanno simboli di partito. Sono il risultato di anni ed anni di lavoro e sperimentazioni da parte di professionisti, i quali non indossano casacche politiche nello svolgimento del proprio lavoro. E' vergognoso il tentativo degli assessori Icardi e Marnati di appropriarsi del primo caso di guarigione in Piemonte attraverso il plasma (terapia ancora in fase di sperimentazione)". Lo dicono i consiglieri regionali pentastellati Francesca Frediani e Giorgio Bertola.

"Ricordiamo agli esponenti della Giunta che gli operatori sanitari del Piemonte non hanno bisogno di manifesti di partito, ma di tamponi, dispositivi di protezione individuale, ascolto e considerazione. Cose che sono mancate nella Fase1 ed in parte continuano a mancare anche nella Fase2. La Giunta chieda scusa ai medici per questa imbarazzante invasione di campo e pensi piuttosto a garantire la sicurezza di tutti i lavoratori della Sanità piemontese".