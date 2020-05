A Torino Esposizioni, l'arrivo dei senza tetto dopo la protesta sotto il Comune [FOTO E VIDEO]

Da Piazza D'Armi al quinto padiglione di Torino Esposizioni, passando per la protesta sotto le finestre del Comune in piazza Palazzo di Città. È questa la nuova destinazione delle circa 40 persone senza fissa dimora che dopo essere state mandate via dalla sistemazione nell'area verde di Santa Rita si sono ritrovate a dover chiedere una nuova sistemazione.

Gli spostamenti iniziati di buon mattino hanno condotto le persone coinvolte all'interno dell'area del Valentino vicino a dove un tempo si teneva Natale in giostra. Grande il dispiego di forze dell'ordine per garantire la sicurezza delle operazioni, così come la presenza delle associazioni che prestano soccorso alle persone coinvolte e la Croce Rossa stessa, che sarà chiamata a garantire la condizione di salute generale della struttura e a servire i pasti.