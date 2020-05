Torino Esposizioni, il rebus delle condizioni nel padiglione 5: "È peggio di Piazza D'Armi" [FOTO E VIDEO]

Niente docce, sporcizia diffusa, coperte e tende da sanificare (quelle che non sono state buttate via). Sono tante le incognite della prima giornata a Torino Esposizioni per le persone che da Piazza D'Armi sono state mandate via e che hanno manifestato a lungo sotto il Comune.

Il Padiglione 5 è quello che un tempo ospitava le giostre e ora dovrà essere il tetto sopra la testa di circa 40 persone, uomini e donne. Anche se la priorità è adattare gli spazi alle diverse necessità.

Il monitoraggio sullo stato di salute sarà effettuato due volte al giorno dalla Croce Rossa (questa mattina sono stati fatti tutti i tamponi, i cui risultati dovrebbero arrivare nel pomeriggio) che si occuperà anche di servire i pasti, mentre l'igienizzazione è a carico del Comune, che si è adoperato per far arrivare anche altre coperte e materiali utili. "La situazione è critica - spiega l'avvocato Gianluca Vitale, che segue le vicende dei senza tetto - queste persone non hanno certezze e si sentono prese in giro. La sensazione è che la situazione sia anche peggiore di quella di piazza d'Armi e se risultasse anche solo un positivo, sarebbero tutti da mettere in quarantena".