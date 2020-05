Cloud server semplice, sicuro e scalabile? Sì, Serverplan

Oltre 50.000 clienti, le più prestigiose certificazioni del settore, un network con capacità oltre 50 Gbps e migliaia di recensioni certificate che confermano la soddisfazione degli utenti. Sono solo alcuni dei traguardi tagliati da Serverplan, il provider italiano che dal 2002 offre cloud server , web hosting e tanti altri servizi di qualità a prezzi convenienti.

L’azienda si distingue dai competitor, oltre che per l’eccellente rapporto qualità-prezzo, per l’assistenza proattiva e la grande attenzione al cliente. Un risultato raggiunto grazie alla preparazione e all’impegno di un team altamente qualificato e motivato, composto da sistemisti certificati per tecnologie come Vmware, Cisco e RedHat.

È assicurata un’assistenza costante: 365 giorni l’anno, 24 ore su 24. I tecnici dello staff, specializzati su tutti i più comuni CMS, sono sempre attivi per monitorare i server, ottimizzare le performance e supportare il cliente in ogni momento.

L’offerta è ampia e davvero completa, pensata per soddisfare le esigenze di tutti coloro che gestiscono siti internet. Ci sono infatti servizi dedicati ai blog (come l’hosting WordPress), soluzioni per e-commerce e persino piani di hosting reseller per le aziende che offrono alla propria clientela servizi di hosting professionale.

Server italiani in cloud scalabili e sicuri

Ma come funziona l’offerta di cloud server firmata Serverplan? Il cliente ha accesso a un’infrastruttura performante e scalabile, con la possibilità di aumentare o ridurre le risorse a seconda delle esigenze.

Supercloud, questo il nome del prodotto, sfrutta la tecnologia Vmware Vcloud, leader nel settore dei sistemi cloud totalmente HA “alta affidabilità”. Bastano pochi secondi per creare e upgradare server virtuali, beneficiando delle eccellenti performance garantite dai dischi enterprise SSD.

Tutto questo pagando solo per le risorse richieste e con la possibilità di provare il cloud server gratuitamente e senza vincoli. Come? Grazie al bonus di 15 euro offerto da Serverplan.

E la sicurezza? A 360 gradi. Supercloud prevede sistemi di backup su storage esterni per il salvataggio dei dati, anche con cadenze orarie. Il data center della società, fisicamente isolato, è dotato di un sistema di rilevamento antintrusione e viene presidiato 24 ore al giorno da agenti di vigilanza. La struttura dispone di telecamere a circuito chiuso, sistema di raffreddamento a doppio circuito di alimentazione, rilevamento antifumo, antincendio e antiallagamento.

Molto più di un server virtuale: Serverplan offre web hosting, VPS hosting e server dedicati

Oltre al cloud server, l’offerta di Serverplan si compone di servizi di web hosting, VPS hosting, server dedicati e cluster hosting. A cui si aggiungono registrazione e trasferimento di domini, e-mail, pec e tanto altro ancora.

L’intera infrastruttura di Serverplan è realizzata con prodotti di fascia enterprise e tecnologia certificata. Sono adottate solo le migliori soluzioni presenti sul mercato, per ottenere le più alte prestazioni in termini di sicurezza, velocità e stabilità.