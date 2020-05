Fregolent (Italia Viva): "Da M5S in Fase 2 solo disastri, Pd chiarisca su candidato sindaco di Torino"

"Se non fosse che stiamo vivendo una drammatica crisi sanitaria ed economica le scelte della Giunta Appendino a Torino sarebbero da trasmettere su Scherzi a parte": è quanto scrive sul suo profilo Facebook la deputata di Italia Viva Silvia Fregolent.

"Dall'aumento della tassa sul turismo nel momento in cui turismo non c'è, al pedaggio per far entrare le auto nella zona Ztl senza dimenticare i controviali a 20 all'ora per costringere bici ed auto ad una pericolosa convivenza (stendiamo poi un velo pietoso sulla consigliera del M5S che ha tranquillamente ammesso di aver fatto festa con i vicini mentre i torinesi sono obbligati a stare a casa)".