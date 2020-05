Occupazioni in corso Salvemini, dopo la denuncia dei Moderati esplodono gli atti di vandalismo

"I Moderati hanno portato, con il loro impegno, agli onori delle cronache il tema delle occupazioni di appartamenti ATC in diverse zone di Torino. In particolare, grande clamore hanno suscitato le dimensioni del fenomeno in corso Salvemini 25, Mirafiori Nord", sottolinea Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in Consiglio comunale a Torino.

"Proprio qui, da qualche giorno, si stanno verificando numerosi atti di vandalismo. Diversi cittadini si sono ritrovati le auto vandalizzate: vetri infranti e specchietti divelti sui veicoli in sosta dall'incrocio con via Palatucci fino a quello con via Romita. Il mio impegno, così come quello dei colleghi Moderati in Circoscrizione 2 (a partire dal Vice Presidente Alessandro Nucera e dal Capogruppo Giuseppe Genco, passando per i Consiglieri Claudio Monaco, Vito Gentile ed Elena Zeppola), continua".

"Esprimiamo massima solidarietà ai residenti che hanno subito danni e garantiamo loro che continueremo a batterci contro un fenomeno inaccettabile, che non rappresenta un semplice reato contro la proprietà, ma un attacco e un’offesa nei confronti della dignità dei cittadini perbene, e particolarmente odioso vista l'emergenza e considerato che in questi mesi le Forze dell’Ordine sono impegnate in ben altri compiti, a garanzia della sicurezza di tutti".

E intanto, su un altro tema caldo, Magliano aggiunge: "Le lezioni pratiche di guida delle Autoscuole del territorio piemontese ripartano. Non ci sono ragioni perché questo non avvenga: anzi, sarebbe un primo passo necessario affinché presto possano tornare a tenersi anche gli esami per la patente. I dispositivi di protezione individuale consentono di svolgere questo tipo di attività in totale sicurezza".

"La Regione Veneto ha già emesso un'ordinanza che autorizza l'istruttore a sedere sul sedile, dotato di una seconda pedaliera, del passeggero, a fianco del candidato, purché entrambi indossino idonea mascherina e purché sul veicolo siano disponibili guanti usa e getta o igienizzante per le mani. Il veicolo deve essere sanificato dopo ogni utilizzo. Consentire la ripresa, in sicurezza, delle lezioni pratiche di guida consentirà di dare ossigeno a un comparto duramente colpito dalla crisi. Chiederò alla Giunta Cirio di agire di conseguenza".