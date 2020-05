Riaprire in sicurezza, Preioni (Lega Salvini): "Il Piemonte operoso e rispettoso delle regole è pronto a voltare pagina"

Mentre in Conferenza Stato-Regioni i governatori uniscono le forze per richiedere una maggiore autonomia territoriale, stamane è la Lega Salvini Piemonte in pressing per chiedere, a sua volta, che già da lunedì 18 maggio sia consentito riprendere le attività rispettando protocolli, regole di sicurezza e monitoraggio.

"Fino a oggi le restrizioni per contenere il contagio del Coronavirus sono state imposte coi Dpcm - dice il Presidente del Gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni -, le Regioni potevano intervenire, però solo per restringere ulteriormente i parametri. Ma l’Italia è differente per territori ed economie - prosegue Preioni - e il Piemonte è pronto a una riapertura totale, che ora chiediamo a gran voce".

"Quotidianamente operatori di ogni settore - sottolinea Preioni - ci presentano piani di sicurezza e norme di prevenzione: è nell’interesse di tutti ripartire, salvaguardando in primis la salute pubblica, ma permettendo anche a una Regione messa in ginocchio dal lockdown di guardare avanti. Dobbiamo evitare l'acuirsi di possibili tensioni sociali".

"Non ci aspettiamo un gioco delle parti contro le Regioni del nord da parte del Governo - conclude Preioni -: l’economia ha bisogno di noi e il Piemonte rigoroso e operoso è pronto a tornare al lavoro in tutta sicurezza".