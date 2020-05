Alleanza tra Ires Piemonte e Centro crisi: insieme per studi e progetti di ricerca

La collaborazione tra le due istituzioni si concretizzerà anche in attività condivisa di studi e ricerche, iniziative tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici o relative a problemi contingenti, progetti di ricerca specifici affidati da IRES Piemonte a Centro-Crisi, o viceversa, partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali, collaborazioni per attività di ricerca, formazione continua o corsi e seminari in presenza o con tecnologie e-learning. Per tutte queste attività è prevista la possibilità di attivare, borse di studio, borse di dottorato e altri interventi a favore di neolaureati, dottorandi o ricercatori.