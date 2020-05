Senzatetto a Torino Esposizioni: tutti negativi i tamponi sulle persone trasferite da sotto il Comune

Finalmente una buona notizia, per le 51 persone che ieri sono state trasferite al Padiglione 5 di Torino Esposizioni, dove una volta si teneva Natale in Giostra. Si tratta di buona parte dei senzatetto che in precedenza erano ospitati in piazza d'Armi e che poi - dopo la chiusura del campo di emergenza freddo - si sono trasferiti per protesta sotto le finestre del Comune, in piazza Palazzo di Città, chiedendo una soluzione alla loro condizione.

Una presenza tutt'altro che silenziosa o invisibile, durata molti giorni e che nella mattinata di martedì 12 maggio ha visto la svolta: dalle prime ore del mattino i senzatetto sono stati portati appunto nello spazio espositivo che si trova al Parco del Valentino. Lì, grazie all'intervento della Croce Rossa e alla sicurezza garantita dalle forze dell'ordine, sono stati sottoposti a tampone per verificarne la condizione di salute.

Fin da subito, però, non sono mancate le proteste e le lamentele per le condizioni in cui è stato trovato il Padiglione 5, tra carenze igieniche e mancanza di divisori (tra i senzatetto ci sono anche alcune donne). Con il passare delle ore, mentre sul posto convergevano anche altre persone senzatetto, alcune delle quali erano andate via prima dello spostamento e si erano ritrovate del tutto disorientate e senza nemmeno i loro pochi averi, la situazione è migliorata e dal Comune sono state procurate coperte e altri beni necessari alla permanenza in quell'area.



Resta tuttavia aperta la questione sulla destinazione definitiva di queste persone (mentre in piazza D'Armi le presenze sono decisamente più diradate) e il maltempo di questi giorni - ripreso anche questa mattina dopo la tregua di ieri - dimostra quanto queste risposte siano urgenti.

La Circoscrizione 3 e 4, in serata, si sono dette disponibili ad accoglierli presso alcuni locali "sicuramente più puliti e dotati di servizi igienici funzionanti". Una proposta, quindi, più dignitosa e sicura rispetto a quella fornita per ora dalla Città.