Torino: si vuole costituire alla Polizia, ma non ha (ancora) commesso alcun reato

Singolare intervento lo scorso sabato sera per la Polizia: sulla linea di emergenza è arrivata la telefonata di un quarantenne moldavo, che ha raccontato di volersi costituire per un reato non meglio specificato. I poliziotti hanno raggiunto in poco tempo l’abitazione dell’uomo e, adottando le opportune cautele del caso, lo hanno incontrato.

Il soggetto inizialmente ha dato in escandescenze, riferendo di non riconoscere l’autorità degli agenti e di non dover fornire loro alcun documento, per poi acconsentire. Riportato alla calma, l’uomo ha detto di voler essere arrestato in quanto persona pericolosa: ha minaccia gli agenti di commettere una strage se non lo avrebbero fatto.

A nulla sono valsi i tentativi dei poliziotti di convincerlo sul fatto che non si poteva procedere nei suoi confronti. Infatti, dopo circa 20 minuti di colloquio, durante i quali il cittadino moldavo è stato invitato più volte a rientrare nella sua abitazione, si è scagliato contro uno dei poliziotti che stava risalendo sulla volante, per impedirgli di andare via. Questa volta gli agenti lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale aggravata.