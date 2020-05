Venaria Reale: la Sfida al Barocco non "aspetta" il virus, ma debutta sul Web

In attesa della conferma sull’apertura della mostra Sfida al Barocco. Roma Torino Parigi 1680 – 1750 (le date probabili sono dal 30 maggio al 20 settembre 2020, in base alle prossime disposizioni governative e regionali riguardanti l’emergenza sanitaria in corso), dal prossimo 16 maggio (con anteprima il 15 anche su Facebook alle 18) è possibile, grazie a una sorta di originale preview esclusiva, visitare l’imponente mostra ospitata alla Reggia di Venaria.