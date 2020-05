Green Jobs 2020, vincono i dossi che regalano energia e il sito che aiuta lo scambio e il riuso dell'usato

Imprese e cura dell'ambiente, professionalità e valori da difendere per il benessere di tutti. Si chiama "Green Jobs" il progetto destinato a valorizzare le due migliori mini-imprese green di studenti di Piemonte e Liguria: un'iniziativa nata in Lombardia da Fondazione Cariplo e realizzato con JA Italia e InVento Innovation Lab. Dal 2018 è diventato un progetto nazionale promosso da 8 Fondazioni aderenti all’ACRI, tra cui Fondazione Crt e Compagnia di San Paolo, interessando 157 classi e più di 3.000 studenti.

E nella sua edizione attuale il percorso è arrivato a conclusione nonostante le difficoltà legate all'emergenza Covid, che ha reso più complesso il cammino di collaborazione tra i ragazzi e tra le scuole e gli organizzatori. Un cammino che alla fine ha consegnato la vittoria, per Fondazione Crt, a Green Leap dell'istituto Galilei Ferrari di Torino, un progetto per il recupero di energia attraverso un sistema di molle e piastre legato all'utilizzo dei dossi che incontriamo nella viabilità di tutti i giorni, mentre per Compagnia di San Paolo la vincitrice è stato il Major revolution exchange project dell'istituto Majorana: una piattaforma per veicolare lo scambio e il riuso di prodotti di seconda mano.

"Il progetto ha tre punti di forza rilevanti - dice Anna Invernizzi, vicepresidente di Fondazione Crt -: non si parla solo di green, ma si fanno anche proposte concrete, coinvolgendo i giovani (che sono fondamentali per affrontare le sfide del futuro) e coniugando due dimensioni fondamentali per la costruzione delle nuove figure professionali, portando avanti competenze e sensibilità".



"Come fondazione abbiamo preso con la massima serietà le Agende attuali dedicate ai temi ambientali - aggiunge il segretario generale di Compagnia di San Paolo, Alberto Anfossi - e Green Jobs va proprio in questa direzione, allineandosi agli sforzi complessivi globali per ottenere dei risultati. L'umanità è una e il pianeta è uno, quando succede qualcosa, succede per tutti: l'attualità ce lo sta dimostrando. Speriamo che anche progetti positivi come questi possano avere impatti molto grandi. Al di là di chi vince, la speranza è che un'esperienza di questo genere possa essere significativa lasciando un'impronta positiva sui ragazzi: quando ero al liceo ho fatto qualcosa di questo genere e mi è rimasto impresso, un piccolo seme che può germogliare anche in altri ambiti con il passare degli anni".



La finale arriva al termine di un percorso che si è articolato attraverso lezioni in aula e online durante le quali i ragazzi hanno imparato a trovare soluzioni concrete in risposta ai problemi ambientali, a conoscere i modelli organizzativi e di gestione imprenditoriale, a scoprire le professionalità coinvolte nel mondo produttivo green percorrendo tutti gli step del percorso che trasformano un’idea in un’attività imprenditoriale, a valorizzare la creatività individuale e collettiva.