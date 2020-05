Crisi finanziaria, il Comune di Torino tranquillizza i fornitori: “Pagamenti garantiti per tutto il 2020”

Come un equilibrista che cammina su un filo, sospeso nell’aria, il Comune di Torino prova a destreggiarsi tra i tanti problemi finanziari portati dall’emergenza Coronavirus. Se la pandemia ha causato mancate entrate per circa 250 milioni di euro, è altrettanto vero che da Palazzo Civico arrivano garanzie circa la cassa e i pagamenti ai fornitori.

Ad affermarlo, durante la commissione consiliare, è l’assessore al Bilancio Sergio Rolando: “Fino alle vacanze non dovrebbero esserci problemi, a meno che non capiti qualcosa di disastroso con i tributi di giugno”. L’estate, quindi, passerà indenne nonostante i tanti problemi. Attualmente, per quanto riguarda gli enti del terzo settore, sono già stati liquidati 32 milioni su 37 richiesti: un dato che sottolinea come il Comune sia sempre riuscito a rispettare le scadenze.

I fornitori pertanto non dovrebbero avere problemi per il 2020, mentre il 2021 rimane un rebus e la situazione verrà aggiornata settimana dopo settimana. “Per quest’anno siamo in grado di rispettare gli adempimenti che riguardano la cassa e non penalizzare i fornitori di ampio spettro” ha ribadito Rolando.