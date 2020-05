Scuola e Fase2, Petrarulo (Sicurezza e Legalità): "Cosa fa il Comune per far trovare pronte le scuole?"

"In questo momento storico in cui ci siamo trovati a vivere si è persa l'attenzione nei confronti di bambine e bambini, di ragazze e ragazzi che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, lasciando alle famiglie ed alle scuole la faticosa gestione dell'organizzazione e della fruizione delle lezioni e delle attività scolastiche. A seconda dei contesti sociali, molte delle criticità rilevate sono state la mancanza in primis di strumenti e poi anche di energia ed impegno da parte delle famiglie stesse non sempre in grado di sostenere i bambini e i ragazzi in questo percorso". Così Raffaele Petrarulo, capogruppo in Comune della Lista Civica Sicurezza e Legalità che ha presentato un'interpellanza alla sindaca Chiara Appendino su questo tema.



"Le dichiarazioni della Ministra Azzolina sulla ripresa dell'attività scolastica di settembre appaiono alquanto confusionarie e nebulose e sollevano parecchi interrogativi su come oggettivamente andrà gestita sia da parte degli Istituti scolastici che delle famiglie - prosegue Petrarulo -. Chiedo di sapere come il Comune si stia muovendo a tal proposito: come si stia gestendo la manutenzione delle scuole e la loro predisposizione alle misure che sarà necessario mettere in atto come ad esempio il distanziamento e con quali fondi; se si stia pensando di mettere a disposizione caserme o strutture simili e con quali tempistiche potrebbero essere attrezzate; nell'ottica di una fruizione in presenza a gruppi alternati, quali misure si pensano di offrire ai genitori per accudirli a casa; cosa ne sarà delle attività extra-scolastiche".