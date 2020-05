Il Comune di Beinasco sostiene le scuole con 3 progetti per la didattica a distanza

Il Comune di Beinasco al fianco delle scuole, attivati 3 nuovi progetti online per supporto allo studio e alla didattica a distanza.

“L’emergenza Covid-19 ha colpito molto duramente tutto il mondo scolastico, i bambini, i ragazzi e le loro famiglie” - affermano il Sindaco Gualchi e l’Assessore Lumetta - “In uno scenario ancora d’incertezza, abbiamo scelto fin da subito di intervenire e anticipare una risposta: dalla fornitura di tablet al supporto allo studio, a nuove risorse comunali per le attività scolastiche, fino alla didattica a distanza e la fornitura di fotocopie” .

Ora sono nati 3 nuovi progetti digitali rivolti agli studenti delle scuole di Beinasco e Borgaretto e di animazione per i bambini della scuola dell’infanzia:

“ Resto Connesso ”, uno sportello telefonico di supporto informatico-digitale (lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 14 alle 15);

“ Quando mamma e papà lavorano.. io mi diverto con la mia animatrice a distanza ”: attività animative a distanza rivolto a bambini/e che frequentano le scuole dell’infanzia degli Istituti Comprensivi di Beinasco e Borgaretto (lunedì e venerdì dalle ore 10 alle 12, il mercoledì dalle 14,30 alle 16,30);

“ Tutoraggio individuale ”: supporto allo studio e alla didattica a distanza rivolto a bambini/e della scuola primaria e ragazzi/e della scuola secondaria di I grado, con un team di educatori e animatori a sostegno del lavoro quotidiano degli insegnanti.

I progetti sono costruiti in collaborazione con il team di coprogettazione che comprende le cooperative sociali Orso, Madiba, Valdocco e con gli Istituti Comprensivi di Beinasco e Borgaretto.

Il periodo emergenziale ha senza dubbio colpito molto duramente tutto il mondo scolastico. Questa situazione ha reso ancora più evidenti le disparità esistenti tra territori, nelle comunità e all’interno delle stesse classi, tra chi ha la possibilità di accedere agli strumenti per la didattica a distanza e chi non solo non ha questa opportunità, ma anzi si dovrà confrontare con un futuro probabilmente più incerto e difficile.

L'obiettivo dei progetti è dare “Un segnale forte e significativo quale dimostrazione di attenzione ai bisogni emergenti da e per la comunità beinaschese”.