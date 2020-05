Trovare casa a Torino senza costi di intermediazione con ZappyRent

ZappyRent è la piattaforma di affitti a medio e lungo termine che nasce per favorire l'incontro diretto tra inquilino e proprietario di casa. Questo significa che la figura e il costo degli intermediari sono finalmente un ricordo. Con ZappyRent l'affitto case a Torino non è più un problema, perché è diventato molto facile far incontrare le proprie esigenze e quelle dei proprietari. Sarà così possibile trovare la casa perfetta anche in un mercato come quello di Torino e provincia, ricco di annunci di affitti a prezzi esorbitanti e soluzioni di alloggio non sempre all'altezza delle aspettative.

Con questa piattaforma tutto diventa più pratico, veloce e sicuro. Non si dovrà più dare la caccia all'unico appartamento disponibile che sia abitabile e a buon prezzo. Su ZappyRent sono disponibili solo proposte valide e selezionate. Sarà possibile individuare delle case belle e funzionali, da affittare per il periodo che si desidera.

L'iter è molto semplice. Il proprietario di casa mette in affitto il suo appartamento, crea l'annuncio e lo carica su ZappyRent fornendo descrizione, foto e anche un tour virtuale in 3D in molti casi.

Questo significa che inserendo gli appositi filtri e focalizzando la propria ricerca su Torino si potranno trovare tutte le possibilità al momento disponibili con le informazioni necessarie per procedere all'affitto.

Non sarà necessario fissare un appuntamento con il proprietario per visionare l'immobile dal vivo, ma si potrà fare tutto online comodamente da casa. Un vero plus per chi, ad esempio, deve trasferirsi in città per lavoro e non desidera spostarsi con largo anticipo solo per trovare un appartamento.

L'annuncio sarà completo: ci sarà il prezzo da pagare con cadenza mensile, la data da cui l'appartamento sarà disponibile e le condizioni d'affitto. Basterà accettare in toto la proposta o fare una controproposta, proponendo il prezzo che si ritiene più consono. La richiesta verrà inoltrata al proprietario che dovrà poi accettarla, concedendo in affitto l'appartamento al prezzo pattuito e alle condizioni indicate.

Il pagamento verrà gestito da ZappyRent che ogni mese provvederà a prelevare la somma dovuta e ad accreditarla sul conto del proprietario dell'appartamento affittato. Un vantaggio non da poco anche per l'inquilino che non dovrà necessariamente predisporre mensilmente il pagamento.

Non solo: con ZappyRent è attiva anche la garanzia di restituzione del deposito. Questo significa che, al termine del contratto di affitto, l'inquilino rientrerà in possesso del deposito cauzionale direttamente sul suo account. Anche in questo caso un pensiero in meno e una garanzia in più.