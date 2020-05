Stecco (LEGA): "Integrare con test diagnostici la sicurezza della ripresa delle attività di assistenza a persone con autismo e disabilità intellettiva"

E’ un ordine del giorno presentato dal Presidente della Commissione Sanità Alessandro Stecco assieme ai consiglieri del Gruppo Lega a raccogliere le lecite preoccupazioni delle famiglie che hanno un congiunto con disturbo dello spettro dell’autismo o disabilità intellettiva in previsione delle riaperture delle attività di supporto e assistenza in forma aggregata come ad esempio i centri diurni.

“Con la prossima riapertura dell’assistenza ai disabili in forma aggregativa semiresidenziale come i centri diurni, e’ doveroso studiare un modello che abbia una solida base tecnico scientifica, che preveda un controllo periodico degli operatori che assistono i disabili intellettivi o le persone affette dall’autismo. Modello applicabile anche alle strutture residenziabili, e in altri contesti.” Introduce cosi’ il tema della proposta il Consigliere Stecco.

Continua il Presidente della Commissione Sanità “I pazienti con autismo e disabilità intellettiva sono tra i soggetti più a rischio sia per le difficoltà di interazione con norme di distanziamento e di prevenzione da contagi, tra le quali anche l’uso della mascherina facciale, sia per aspetti sindromici e pluripatologici che possano esservi collegati che sono tutti fattori che li pongono in condizioni di maggior rischio sia di contrarre il Covid-19 che di averne evoluzione sfavorevole”.

“Ho avuto molti incontri con tutte le categorie interessate” continua il Consigliere Regionale “e ho condiviso le loro considerazioni assieme a questa mia proposta con gli Assessori alla Sanità Luigi Icardi e Politiche Sociali Chiara Caucino trovandoli favorevoli a sviluppare un modello sostenibile di messa in sicurezza degli operatori e quindi dei loro assistiti; in questo modo gli esperti della Regione potranno prevedere uno schema di test e analisi cicliche da individuare nella modalità che riterranno idonee, anche eventualmente con i test sierologici se dentro un protocollo validato”.

Conclude Stecco “dopo 3 mesi devastanti per l’emergenza Coronavirus dobbiamo pensare alle famiglie delle persone speciali, che hanno sofferto maggiormente l’impossibilità di poter proseguire le attività e i programmi personalizzati, e che potranno affidarsi cosi’ con maggior fiducia alle attività di assistenza. Lo stesso modello che si realizzerà, potra’ essere utilizzato anche in tanti altri contesti aggregativi.”