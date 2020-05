Fase 2: a Torino negozi in strada, dehors dei ristoranti più ampi e Cosap gratis

Bar, ristoranti, pizzerie, ma anche negozi di abbigliamento e scarpe potranno allargare la propria attività all’esterno su vie, piazze e portici di Torino. Tutte le attività commerciali che si affacciano sulla strada con una superficie inferiore a 250 mq – limite però non fissato per i locali che servono da mangiare -, potranno occupare l’area che si trova davanti al loro esercizio con tavolini o banchi di esposizione fino a 60 mq. Spazio che si andrà a sommare a quello dei dehors esterni, nel caso della ristorazione.

E’ questa una delle misure a sostegno del commercio della giunta Appendino, che questa mattina su proposta degli assessori Alberto Sacco e Sergio Rolando ha approvato un piano straordinario di occupazione del suolo pubblico. Un provvedimento per evitare che la necessità di mantenere il distanziamento si ripercuota ulteriormente sul volume di affari, già fortemente ridotto da questi due mesi di lockdown.

L’occupazione straordinaria del suolo pubblico sarà consentita sino al 30 novembre 2020 e gli esercenti non dovranno pagare la COSAP. Per poter ampliare la propria attività sarà sufficiente inoltrare una comunicazione via PEC con la quale il titolare dell’attività indicherà le finalità, l'estensione e le modalità dell’occupazione e, assicurerà l’osservanza delle norme, la garanzia del rispetto delle esigenze di mobilità per le persone con disabilità …

La ricevuta della Pec sarà sufficiente per occupare il suolo pubblico. L’esercente però dovrà conservare nell’attività commerciale copia della comunicazione inoltrata. Il provvedimento approvato questa mattina semplifica poi il procedimento per il rilascio di concessione per nuovi dehors della tipologia D1 o D2.

Visto il carattere sperimentale della procedura, la Polizia Municipale inizialmente effettuerà controlli chiedendo al negoziante di mettere subito a norma eventuali irregolarità. Successivamente gli agenti effettueranno un ulteriore sopralluogo e, nel caso ci siano ancora violazioni , sanzioneranno gli esercenti.