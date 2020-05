Furgoncino con grosso generatore rubato lasciato a Nichelino dopo inseguimento dei carabinieri

Un inseguimento andato avanti in diverse città della cintura sud, partendo da La Loggia per concludersi a Nichelino, ha impegnato i carabinieri nella tarda serata di mercoledì.

I militari sono stati impegnati a dare la caccia ai ladri di cinque furgoncini rubati in una azienda di La Loggia. I ladri puntavano al carico dei mezzi, pieni di materiale elettrico e di attrezzi. I malviventi hanno abbandonato i camioncini via via: l’ultimo è stato lasciato sul ponte di Nichelino che porta verso via Artom a Torino.

Nella fuga, il furgoncino ha perso per strada un grosso generatore, che per fortuna non è andato a distruggere macchine o causare danni a persone o cose.