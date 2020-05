Vendeva prodotti scaduti anche da 3 mesi: multa per un negozio in corso Vittorio

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Secondo insieme a personale della Polizia Municipale Sezione I Centro Crocetta hanno controllato un market che si trova in corso Vittorio Emanuele II. Durante l’attività è stato scoperto che numerosi prodotti in vendita erano scaduti da oltre 3 mesi. Inoltre, nei frigoriferi erano esposte bottiglie di birra senza l’indicazione dei prezzi. A seguito di ciò, sono stati sequestrati 340 prodotti alimentari. Per le due violazioni, il titolare è stato sanzionato amministrativamente per oltre 4.300 euro.

Durante il controllo dell’esercizio, un cittadino del Bangladesh è stato sanzionato per 400 euro per la violazione delle norme relative all’emergenza Covid-19.

Nel corso dell’attività, gli agenti hanno denunciato per porto ingiustificato di arnesi atti allo scasso un italiano di 40 anni, con diversi precedenti di polizia, fermato in corso Castelfidardo nel corso di un posto di controllo.