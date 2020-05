Presidio di famiglie e attivisti di “Zona Aurora Solidale” davanti alla Circoscrizione 7: “Chiediamo diritti per tutte e tutti” [FOTO E VIDEO]

Presidio, questa mattina, davanti alla sede della Circoscrizione 7 di Torino in Corso Vercelli: le famiglie e gli attivisti della rete informale “Zona Aurora Solidale” nata per fronteggiare l'emergenza coronavirus, infatti, si sono ritrovati per protestare contro le criticità emerse nella distribuzione di beni di prima necessità organizzata dall'amministrazione comunale e gestita dal terzo settore, oltre all'eccessiva burocratizzazione nell'accesso alle misure di sostegno a tutti i livelli.

Secondo i manifestanti, gli interventi messi in atto dalle istituzioni sarebbero del tutto insufficienti a soddisfare i bisogni dei cittadini a causa dell'elevato numero di domande e delle limitate risorse pubbliche messe in campo: “Moltissime persone - affermano Maria e Caterina del Comitato di Zona Aurora – non sono state raggiunte dai pacchi distribuiti dal Comune, tra loro molte non riescono a fare la spesa perché devono pagare l'affitto. Altrettante, invece, non hanno reddito, sono in attesa della cassa integrazione o non hanno ricevuto il buono spesa per motivi burocratici”.

Per far fronte all'emergenza, la rete ha sviluppato un proprio sistema di distribuzione alternativo e informale, senza rinunciare alla richiesta di un intervento pubblico: “Dall'inizio della pandemia – proseguono – abbiamo consegnato settimanalmente circa 300 pacchi a oltre 700 persone: quando le incontriamo, il racconto delle problematiche è sempre un'esperienza molto forte. Le nostre azioni non devono e non possono sostituirsi, comunque, ad un intervento strutturale sul welfare”.

Le difficoltà di questi mesi si possono leggere soprattutto negli occhi e nelle parole dei cittadini intervenuti: “Ho una famiglia - racconta una signora – di cinque persone: io non lavoro e mio marito ha un impiego a chiamata, nonostante tutto non abbiamo ricevuto né il buono spesa né il reddito di cittadinanza”. E ancora “Sono stata lasciata a casa - aggiunge un'altra manifestante – all'inizio della pandemia con una figlia disoccupata e un figlio che lavora a chiamata; nessuno mi aiuta e non ho parenti in grado di farlo, non riuscendo a pagare l'affitto non mi resta che aspettare l'ufficiale giudiziario”.