Coronavirus, Molinari (Lega): "Pronta proposta di legge per Commissione d’indagine su ritardi governo nei protocolli di prevenzione"

“La Lega presenterà una proposta di legge per l’istituzione di una Commissione d’indagine sull’operato del governo in merito ai protocolli di prevenzione sul Covid-19 partiti in ritardo": così Riccardo Molinari capogruppo della Lega alla Camera.

"Recepiamo le richieste delle regioni Lombardia e Piemonte che hanno evidenziato un inspiegabile buco temporale di un mese, dimostrato dai primi test sierologici, tra l’inizio dei contagi e le prime misure di contenimento. Misure iniziate solamente il 25 febbraio 2020, esattamente un mese dopo le dichiarazioni di Conte che il 27 gennaio assicurava che l’Italia era “prontissima” a fronteggiare l’emergenza e che il nostro Paese aveva già adottato “misure cautelative all’avanguardia” e tutti “i protocolli di prevenzione. Evidentemente non è stato così ed è giusto che si faccia chiarezza”.