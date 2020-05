Meteo ancora incerto su Torino e provincia nel weekend e all'inizio della prossima settimana

Ancora tempo incerto su Torino e provincia nel fine settimana e con l'inizio della prossima. La bassa pressione sulla Spagna è infatti in via di indebolimento e spostamento verso il Mediterraneo centrale. Questo comporta ancora dell’instabilità sulle nostre regioni specie sui settori alpini, in graduale diminuzione nel corso del weekend. Temperature in media con il periodo.

A Torino quindi, dopo cielo irregolarmente nuvoloso e piogge e temporali sparsi nella notte, potrebbero esserci piogge e temporali, sebbene di minore intensità, anche nel pomeriggio di oggi, in qualche caso anche in aperta pianura.

Temperature massime stazionarie o in diminuzione tra oggi e sabato con valori tra i 19 e i 23 °C. Minime stazionarie sui 13/14 °C. Venti deboli prevalentemente meridionali oggi. Domani in rotazione da nord/nord est di intensità tra il debole e il moderato.



Domani, domenica 17 maggio, nuvolosità in diminuzione dalla mattinata a partire da nord. Ancora qualche rovescio al mattino e possibili rovesci al pomeriggio su Alpi. Temperature in aumento sia nelle massime che nelle minime di 1/2 °C, localmente anche qualcosa in più. Venti ancora settentrionali ma di debole intensità.