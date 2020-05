Da oggi il sottopasso del Lingotto chiude per altri 4 mesi: lavori in corso fino al 18 settembre

Niente sottopassaggio, dunque, per tutta l'estate, proprio in un periodo in cui viene utilizzato per raggiungere l'imbocco alle autostrade che portano in Liguria o verso Asti e Alessandria. Facile prevedere che torneranno, insieme ai disagi, anche le lamentele di chi abita in quella zona, con l'aumento del traffico che inevitabilmente andrà a concentrarsi sulla viabilità alternativa che rimarrà percorribile, come via Giordano Bruno.