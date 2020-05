IlMioAcquistoVicino, l'appello ai consumatori di Confesercenti: "Venite nei nostri negozi, solo così supereremo le difficoltà"

"In questi oltre due mesi di lockdown - dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti - abbiamo riscontrato intorno a noi solidarietà e simpatia da parte di tanti cittadini, che hanno toccato con mano quale sia il ruolo del commercio di vicinato per la loro vita e la vita di vie e quartieri. Ora gli altri comparti del commercio hanno riparto o stanno per farlo, ai cittadini chiediamo di continuare a testimoniarci la loro vicinanza: operiamo in assoluta sicurezza. È un momento delicato: solo se avremo il sostegno di tutti, potremo superare le attuali difficoltà. Così facendo, però, i cittadini sosterranno non solo noi, ma anche sé stessi nell'avere città illuminate, vive e sicure. Dunque, invitiamo tutti a venire nelle nostre attività, privilegiando e premiando il negozio di vicinato rispetto al web o alle grandi strutture. E anche ad adottare sull'immagine del proprio profilo Facebook il 'motivo' con l'hashtag #IlmioAcquistoVicino".