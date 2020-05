L'allarme cinghiali arriva anche a Moncalieri: campi e raccolti devastati

L'allarme cinghiali arriva anche a Moncalieri. La denuncia arriva da parte di alcuni contadini della zona al confine con Trofarello: campi coltivati e raccolti devastati dalla furia degli animali selvatici.

Mesi di lavoro in fumo per l'impeto di cinghiali che sono ormai il peggior incubo per i coltivatori. Il loro grido d'aiuto è rivolto a Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino: "Ci hanno consigliato di mettere i fili spinati elettrificati - ha detto un contadino del moncalierese - ma non è che sia così semplice e sostenibile una cosa del genere".

Inevitabile che una richiesta di aiuto verrà fatta anche al Comune: "Un raccolto da buttare per molti di noi vuol dire rischiare di finire in rovina". Come se non ci fosse già stata l'emergenza coronavirus, di questi tempi, con cui dover fare i conti.