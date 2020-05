Connessioni a banda larga sempre più indispensabili

Le persone meno colpite dalla crisi economica che si è innescava sono state quelle che svolgevano un lavoro da casa o comunque da postazioni di lavoro autonome collegate alla rete Internet.

Solo ora si è capito quanti vantaggi possa assicurare una connessione a Internet in banda larga con la conseguenza che tra i pochi settori che non hanno risentito fortemente della crisi c’è proprio quello legato alle telecomunicazioni e in particolare alle società che offrono connessioni ultraveloci alla rete.

Finalmente il mercato si sta aprendo anche in Italia e grazie alla rete Open Fiber si stanno affermando società giovani e dinamiche come Melita che a Malta da anni è leader nell’offerta di soluzioni di connettività in fibra ottica ad alte performance .

L’offerta di Melita è disponibile anche nella maggior parte delle zone del Comune di Torino e la rete è in continua estensione.

Ma cosa è possibile fare con una connessione a banda larga? Forse non tutti lo hanno ancora realizzato e alcuni esempi possono essere utili per i nostri lettori.

La gestione della finanza personale in remoto

Tutte le principali banche italiane hanno ormai da tempo reso disponibili servizi di Internet Banking con cui è possibile eseguire da remoto tutte le principali operazioni finanziarie: bonifici, domiciliazione delle bollette, compravendita di titoli, pagamento delle multe, pagamento delle spese condominiali e pagamento di tributi di varia tipologia pagabili comodamente tramite F24 o MAV in pochi minuti, senza uscire di casa ma semplicemente utilizzando il proprio PC connesso a Internet.

Il remote working e lo smart working

Le aziende stanno finalmente realizzando che i dipendenti e i collaboratori meritano fiducia e diversi studi stanno dimostrando che lavorando da casa si lavora di più e non di meno come alcuni datori di lavoro ipotizzavano.

I risparmi in termini di taglio dei costi per attrezzare le postazioni lavoro negli uffici tradizionali sono notevoli.

Le riunioni di possono svolgere senza eccessivi problemi in videoconferenza, grazie ai tanti software gratuiti come Zoom, Google Meet, Microsoft Teams o Jitsi.

Questi software oltre che visualizzare sui rispettivi computer le immagini dei partecipanti consentono di condividere file, presentazioni e di collaborare alla stesura di un documento in remoto.

L’unica vera necessità è una connessione in fibra ottica e una rete domestica wifi che consenta di lavorare anche da tablet o smartphone.

La videocomunicazione con i propri cari

Il lockdown dichiarato in seguito alla pandemia di COVID-19 ha avuto anche il merito di stimolare anche le persone meno giovani e meno propense all’utilizzo di un computer a “mettersi in gioco” e dotarsi di un device (computer desktop, notebook, tablet o smartphone) con cui videocomunicare con i propri cari.

In molte famiglie una videochiamate su WhatsApp o su Skype tra nonni e nipoti è diventata rapidamente una piacevole consuetudine che non cesserà sicuramente neanche quando l’emergenza sarà cessata.

La scoperta dell’eCommerce per la spesa di tutti i giorni

L’eCommerce grazie alla pandemia ha registrato tassi di crescita impressionanti ed è stata una vera e propria salvezza per tutte le persone che hanno potuto ricevere a casa la spesa anziché essere obbligate a recarsi nei supermercati.

La domanda è stata così elevata che molti supermercati online non sono riusciti a far fronte alle consegne ma ora tutte le principali catene come Esselunga, Coop e Carrefour stanno adeguando i propri servizi di delivering per soddisfare la crescente domanda.

Amazon ha annunciato assunzioni per oltre 70.000 risorse a livello mondiale per riuscire a mantenere i livelli di efficienza che ne hanno decretato il successo negli ultimi anni.

L’intrattenimento online è ulteriormente cresciuto

Il settore del gaming online da anni è in costante crescita ma ora la crescita ha accelerato ulteriormente i ritmi: non solo gli adolescenti si sono dimostrati interessati ai giochi online ma anche un target di età media più alta, interessato a giochi diversi come gli scacchi, la dama o giochi di carte, come scopa e briscola.

L’intrattenimento accessibile grazie alla banda larga non comprende solo i giochi ma anche l’utilizzo delle Smart TV che aprono un universo di possibilità: film e serie in streaming e video musicali, accessibili anche in modalità video-karaoke, perfetta per trascorrere una serata in allegria in famiglia.