A Torino domani al via l'udienza preliminare "Fenice": l'ex assessore Rosso tra gli imputati

Prende il via domani a Torino l'udienza preliminare per l'inchiesta di 'ndrangheta "Fenice", che vede fra gli undici imputati l'ex assessore Roberto Rosso. L'ex esponente di Fratelli d'Italia è accusato di scambio elettorale politico-mafioso. Secondo gli inquirenti versò denaro, tramite intermediari, a due esponenti della cosca siciliana Bonavota - insediatasi a Carmagnola - in cambio di voti per le Regionali 2019.

Libera Piemonte ha annunciato di volersi costituire parte civile. "E' un modo - commenta la referente Maria José Fava - per esserci e affermare come le mafie ledano i diritti di tutta la collettività". Per Libera "partecipare ad un processo come questo è anche un modo per affrontare il legame che può insinuarsi tra pezzi di politica ed economia, capaci di sfruttare norme ed attività imprenditoriali per interessi illegali".