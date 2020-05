Roberto Rosso resta in carcere: negati i domiciliari all'ex assessore regionale

Il gup di Torino Elena Rocci ha respinto la richiesta di scarcerazione per Roberto Rosso, l'ex assessore regionale di Fratelli d'Italia imputato a Torino con l'accusa di scambio elettorale politico-mafioso.

L'avvocato Giorgio Piazzese aveva chiesto gli arresti domiciliari durante l'udienza del 20 maggio. Secondo la Procura, in occasione delle elezioni regionali del 2019, Rosso, che è recluso in carcere dal 20 dicembre, avrebbe versato circa 8 mila euro ad alcune persone vicine alla cosca 'ndranghetista dei Bonavota, attiva nel territorio di Carmagnola, in cambio di un pacchetto di voti.

Il dibattimento avrà inizio il prossimo 9 luglio.