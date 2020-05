Distribuiva bevande nel dehor, a rischio chiusura bar di corso Trieste a Moncalieri

Il lungo lockdown è terminato, ma bar e ristoranti in Piemonte sono chiusi fino a sabato 23. Le attività di ristorazione che hanno riaperto lo hanno fatto solo in modalità take away. O, forse, non proprio tutte.

Un bar di corso Trieste a Moncalieri ha rischiato la chiusura, dopo il controllo fatto dagli uomini della Guardia di Finanza nel fine settimana. I militari si erano mossi a seguito di diverse segnalazioni ricevute da persone che avevano puntato il dito sul locale, sottolineando che distribuiva bevande nel suo dehor.

I finanzieri sono andati a controllare, constatando che alcuni cliente consumavano non in modalità take away. Per il titolare una multa salata e l'avvertimento: in caso di nuova infrazione, potrebbe scattare la chiusura del bar.