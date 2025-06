Cadono sul marciapiede pezzi di facciata della confraternita di San Bernardino di Bricherasio

Piombano sul marciapiede sottostante la chiesa frantumandosi al suolo, mentre poco lontano stavano transitando delle famiglie, e i frammenti finiscono sulla carreggiata della trafficata via Vittorio Emanuele II. Questa mattina – sabato 7 giugno – dei calcinacci si sono staccati dalla facciata dell'antica confraternita di San Bernardino di Bricherasio, spaventando chi transitava in quel momento.

Non è a prima volta che accadono fatti analoghi vicino alla struttura la cui guglia del campanile, lo scorso anno, era stata avvolta in una rete per evitare la caduta di frammenti di lamiera. “La priorità individuata dal Comitato appena nato per la restaurazione della chiesa è il rifacimento del tetto a cui è stato destinato dalla Cei un contributo per il cantiere che potrebbe già partire nel mese di settembre o di ottobre – afferma il sindaco Simone Ballari –. Nel frattempo, per ragioni di sicurezza, rimarrà transennata la parte appena antistante la facciata”.

Poco dopo la caduta, il marciapiede sottostante la facciata è stato transennato dalla Polizia locale per evitare il passaggio di pedoni.