“Mille euro solo per riaprire il nostro negozio, ma non vedevamo l’ora” (FOTO e VIDEO)

Il primo giorno dopo 70 giorni di lockdown ha avuto un sapore speciale per le ragazze che lavorano da “Sole e tempesta”, noto negozio di parrucchieri di via Plava, in zona Mirafiori sud. “Ho dovuto spendere solo per riaprire mille euro, tra sanificazioni e tutto il materiale che serve, ma non vedo l’ora di ricominciare”, ha detto la titolare.

I clienti vengono serviti rispettando le nuove regole, come dimostrano le immagini correlate a questo pezzo. Il giovane che si occupa del taglio per gli uomini indossa visiera, mascherine e guanti, la ragazza che serve una signora è dall’altra parte del negozio, pagamento tramite pos, distanziamento garantito e pulizia accurata, subito dopo ogni taglio. “Non è stato facile stare chiusi per tutto questo tempo, ma ci siamo attrezzati per farci trovare pronti, appena è arrivato l’ok per ricominciare”, ha aggiunto ancora la titolare.

La buona notizia è che le prenotazioni, rigorosamente telefoniche, hanno fatto già garantire il ‘tutto esaurito’ all’attività per i prossimi giorni. Una buona notizia, un piccolo grande segnale di ritorno alla normalità.