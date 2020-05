Magliano (Moderati): "Lo sciopero delle Scuole Paritarie è giusto"

"La didattica si ferma. Per ora quella a distanza, per due giorni: oggi e domani. Una protesta, da me condivisa, che si auspica possa servire a scongiurare un'altra sospensione, quella definitiva dell'attività di tante Scuole Paritarie. La verità è semplice e drammatica: senza aiuti si chiude. E finora di aiuti ne sono arrivati davvero pochi. Questo Governo si è dimostrato incapace di aprire gli occhi e di riconoscere il ruolo e l'importanza di una delle colonne sulle quali si fonda il Sistema Pubblico di Istruzione", dichiara Silvio Magliano, Presidente del Gruppo dei Moderati in Consiglio Regionale.

"Quello delle Scuole Paritarie è tra i segmenti più colpiti dalla crisi in corso. È il sistema scolastico nazionale nel suo complesso che deve essere sostenuto: le Paritarie ne sono parte integrante e costitutiva. Le Scuole Paritarie erogano un fondamentale servizio pubblico: dunque le Istituzioni, prima delle famiglie, sono chiamate a sostenerle. Senza le Paritarie il sistema non sarebbe in grado di reggersi".

"Presenterò in Consiglio Regionale del Piemonte un Ordine del Giorno di sostegno per l'intero sistema delle Paritarie (dai Nidi alle Superiori), sostegno che non è assolutamente arrivato da questo Governo, affinché la Regione Piemonte chieda all'Esecutivo un cambio di rotta che sarebbe, a questo punto, vitale. Conto che tanti colleghi Consiglieri, che si sono sempre dichiarati a favore della libertà di educazione, mi sostengano in questa battaglia", conclude Magliano.